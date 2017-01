El Tribunal Suprem britànic força sotmetre la votació del Brexit al Parlament

El Tribunal Suprem del Regne Unit ha forçat el govern britànic a sotmetre el Brexit a votació al Parlament de Westminster, i ha rebutjat així un recurs de l’executiu de Theresa May, que volia aplicar directament l’article 50 del Tractat de Lisboa i que preveu la sortida d’un estat membre de la UE. La decisió de l’alt tribunal ha estat adoptada per 8 vots a favor i 3 en contra i implica que la primera ministra britànica no podrà començar les converses amb la Unió Europea fins a tenir el mandat de la cambra perquè el Regne Unit avanci amb el Brexit. D’altra banda, la sentència del Suprem permet a la premiar britànica no haver de dependre dels vots de les assemblees d’Irlanda del Nord, Gales i Escòcia per activar l’article 50.