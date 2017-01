El líder de CSQP, Lluís Rabell, valora molt positivament la presentació del manifest a favor del referèndum acordat, que “recull l’objectiu de reclamar a l’Estat i a la Generalitat diàleg per acordar un referèndum amb tots els estàndards democràtics i amb garanties internacionals, amb un contingut indiscutiblement democràtic i amb efectes jurídics i polítics”. En aquest sentit, CSQP ha assegurat que treballarà “perquè les adhesions al manifest es multipliquin, no només a la societat civil catalana, sinó també dins de l’opinió democràtica espanyola i a Europa, on veiem que les dificultats seran moltes, perquè la tossuderia del govern de Rajoy troba una certa connivència en moltes capitals europees” .

Segons Lluís Rabell, “la batalla serà dura, i no volem enganyar els ciutadans”, però al mateix temps, CSQP té clar que és l’únic camí per “desllorigar la situació”. En el marc d’aquesta campanya d’adhesions, Rabell ha anunciat que probablement “es farà un gran acte per Sant Jordi”, i fins i tot s’ha parlat de presentar el manifest a Madrid i a diverses capitals europees. Amb tot, Rabell ha alertat del perill que el referèndum acabi convertint-se només “en una protesta” si no aconsegueix el reconeixement internacional i es fa amb totes les garanties perquè finalment “es tiri pel dret”. Al seu entendre, “difícilment podríem arribar a organitzar de manera unilateral, encara que fos amb tota la legitimitat del món, una cosa massa diferent del 9N”, ha reblat.

Pel que fa a la polèmica per la conferència que fan aquesta tarda al Parlament Europeu Puigdemont, Junqueras i Romeva per explicar el procés a Europa, Rabell ha remarcat que “el fet que el Govern s’expressi i faci una conferència a nivell europeu hauria de formar part de la normalitat democràtica de la UE, però veiem que s’han generat moltes tensions al voltant d’aquesta intervenció, fet que demostra que hi ha una bel·ligerància clara del govern espanyol i de les forces polítiques que li donen suport, i veurem fins a quin punt les institucions democràtiques europees fan honor a la cultura democràtica i fan que aquest debat realment circuli i tingui el ressò que ha de tenir en tota l’opinió democràtica europea”.