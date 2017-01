Del Marroc i de Catalunya, emigració i història

Foto: Museu d'Història de Catalunya - Cristina Guillamón

Fins el proper 19 de febrer de 2017 el Museu d'Història de Catalunya obre les seves portes a la cultura marroquina, i en concret, a l'Emigració del Marroc vers Catalunya. L’experiència migratòria ha configurat la memòria particular de moltes famílies d’origen marroquí, que han vist néixer i créixer aquí els seus fills, amb la qual cosa han transformat l’emigració en arrelament. Un arrelament que es troba en procés i que és resultat de la interacció i el contacte amb la societat catalana que, en major o menor grau, ha sabut oferir a aquest col·lectiu oportunitats per integrar-s’hi.

L’emigració del Marroc vers Catalunya es va iniciar fa ja més de mig segle. Aquesta mobilitat humana, que va començar a finals de la dècada dels seixanta del segle passat i ha perdurat fins avui de manera extensiva arreu del territori català, ha construït un lligam estable entre ambdues societats. Actualment, prop de tres-centes mil persones d’arrels marroquino-catalanes viuen a Catalunya, i una cinquena part d’elles ja han nascut en aquesta terra.

Una mica d'història

La cronologia que descriu les migracions marroquines a Catalunya s’inicia l’any 1967, segons un informe elaborat l’any 1972 pel Secretariat de Coordinació pel Desenvolupament de Justícia i Pau. Aquell any es va produir una forta crisi laboral a Europa, que va provocar l’expulsió des de França d’emigrants marroquins. Així, els primers treballadors marroquins que van arribar a Barcelona procedien d’Europa i no del seu país d’origen.

A partir d’aquell moment, s’obre un cicle migratori que ja perdura des de fa més de mig segle. L’experiència migratòria està formada per fases successives, que transformen la provisionalitat dels primers moments en arrelament a la societat en què s’ha viscut durant dècades. Els relats dels membres d’una família que ha conegut l’experiència migratòria, viscuda en primera persona o de manera diferida, formen el testimoni plural d’unes vivències particulars, que no es poden entendre si no és en interacció amb una societat que ha mostrat una actitud acollidora.

Les migracions són veritables miralls del funcionament d’una societat i, com a tals, interroguen sobre el passat i el present de les relacions entre els col·lectius que en formen part. Les interaccions resultants mostren les diferents cares d’un procés d’encaix mutu que encara està en desenvolupament, i formen els escenaris on s’expressen les identitats i pertinences elaborades per les persones d’arrels marroquinocatalanes a Catalunya.

Dades pràctiques:

Accés lliure

Entrada gratuïta a l'exposició

Dates:

Del 23 de desembre al 19 de febrer

Localització:

Museu d'Història de Catalunya. Plaça de Pau Vila 3, Barcelona