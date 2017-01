La FP Dual, la formació per reduir l’atur juvenil a Catalunya

La crisi econòmica i la situació idiosincràtica d’atur estructural que viu des de fa temps el nostre país han contribuït a empitjorar les perspectives laborals dels nostres joves.

Segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) de Catalunya del tercer trimestre de 2016, un 32,2% dels catalans menors de 25 anys es troba en situació d’atur i prop d’un 50% dels joves barcelonins estaria disposat a treballar sense contracte, segons un informe.

Aquests joves, tard o d’hora, entraran a formar part del mercat laboral però la seva inserció està resultant complicada, malgrat ser considerada com la generació millor formada.

Amb l'objectiu de millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades adequadament per a les seves necessitats, a Catalunya s’està implantant a poc a poc la Formació Professional Dual (FP Dual).

La FP Dual és un tipus de formació de FP en què l’estudiant combina l’aprenentatge al centre educatiu amb un creixement professional a l’empresa. Aquest sistema, que està implantat a totes les Comunitats Autònomes des del curs 2012-2013, fa anys que funciona a altres països europeus com Alemanya, Àustria o França.

En els darrers anys, a Catalunya hi ha hagut un augment significatiu d’entitats, centres, empreses i alumnes que participen en la FP Dual. Una de les empreses que aposta per aquest tipus de formació és Gas Natural Fenosa, que l’ha incorporat a les línies estratègiques de formació i Recursos Humans.

“Per nosaltres, la FP Dual és el mitjà ideal per anar incorporant gent jove a la qual podem transferir els coneixements i que aprenguin, a poc a poc, les dinàmiques i rutines d’una feina”, assenyala David Ingelmo, responsable de l’Institut Tècnic i Universitat Estesa de la companyia.

En aquest sentit, l’empresa ha firmat convenis per desenvolupar cicles formatiu de grau superior en modalitat dual en centres educatius de la Comunitat de Madrid, Galicia i també de Catalunya. Un dels centres amb què col·labora és l’Institut Illa dels Banyols, al Prat del Llobregat, que ofereix el grau superior de manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids.

El curs contempla 2.000 hores de formació, 910 de les quals es fan de pràctiques a l’empresa. A més, la companyia ha patrocinat una aula que ha dotat amb material tècnic per al desenvolupament del cicle.

“El principal avantatge de l’aula és que els alumnes tenen la possibilitat de tenir un primer contacte amb les tecnologies i equips que després utilitzaran a les pràctiques a l’empresa, la qual cosa possibilita accelerar la corba d’aprenentatge”, afegeix Ingelmo.

L’any passat 16 alumnes van cursar aquest grau superior, entre ells en Xavier Tubau. “No trobava feina després d’acabar la llicenciatura i vaig veure en l’FP Dual una oportunitat, ja que no solament reps una formació sinó que a més pots fer pràctiques a l’empresa, on aprens coses que et serviran el dia de demà”, explica.

Adequar la formació professional a les necessitats reals de les empreses és precisament un dels objectius d’aquest tipus de formació, que busca establir un major vincle entre centre i empreses per millorar la inserció laboral dels joves.

“Amb la FP Dual els alumnes busquen millorar el currículum, tot adquirint experiència. I el més important: tenen la possibilitat de ser contractats després per les empreses on fan les pràctiques”, afirma Juan Cañete, director de l’Illa dels Banyols, qui afegeix: “Per això valorem molt la implicació d’empreses com Gas Natural Fenosa, perquè és clau per motivar a altres grans, petites i mitjanes empreses a poder apostar també per aquest tipus de formació”.