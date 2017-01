Ricard Macià (Manresa, 1969) és el director general de Mútuacat, una mútua de previsió social que va néixer l'any 1969 a Manresa sota el nom de Mútua Manresana però que l'11 de setembre del 2015 va decidir fer un canvi amb l'objectiu d'incrementar la implementació al país. "Fem salut, fem país" o "Salut amb accent català" són alguns de lemes d'aquesta mútua, i Macià explica en aquesta entrevista amb 'El Món' que, tot i el canvi de nom, "no fem res diferent del que fa 47 anys que portem fent". Assegura també que "hi és benvingut tothom" i explica que "des de l’any 1969 hem fet sempre les coses en català, perquè creiem en la llengua i la cultura catalana".

Per la inquietud d’uns empresaris que tenien resolta la seguretat dels seus treballadors però no la seva, que en aquells anys no era res excepcional. I van decidir crear una mutualitat que els ajudés a ells en cas que estiguessin malalts o els hi passés res. A partir d’aquí va anar creixent i vam gestionar un hospital de Manresa durant molts anys. Vam anar cap a Osona i així ens vam anar expandint pel territori català.

A què respon exactament el nom de Mútuacat?

És pel fet de fer país i perquè buscàvem una marca nova que fos fàcilment identificable a tot el país. Amb Mútua Manresana costava molt fer-nos un nom a tot Catalunya, calia abocar-hi molts diners, que no tenim.

El canvi de marca es va produir precisament l’11 de setembre del 2015.

Sí. Vam buscar un dia en què el canvi de marca fos fàcilment explicable, i millor que l’11 de setembre no hi havia cap dia!

I la gent que ja us coneixia com a Mútua Manresana ha assumit bé el canvi de nom?

Sí. Quan portes molts anys amb un nom concret i després canvies de marca fa por. La gent ho ha acceptat moltíssim, ha agradat molt, i també els colors corporatius. Això et fa pensar que es va prendre la decisió encertada. No tenim inputs negatius.

Mútua Manresana tenia la mateixa filosofia de país que Mútuacat?

No fem res diferent del que fa 47 anys que fem. Potser amb el nom de Mútuacat queda més accentuat però nosaltres fa anys que estem a diferents llocs de Catalunya, i sempre hem considerat que el nostre territori era Catalunya, entre d’altres coses perquè és on tenim el nostre mercat potencial i perquè depenem de la Generalitat. Si volguéssim anar a vendre una assegurança a Saragossa hauríem de dependre de Madrid, però com que no depenem de Madrid, el nostre mercat és el català.

De fet, un dels lemes de Mútuacat és "Fem salut, fem país!"

Sí, el nostre territori és Catalunya, i estem compromesos amb Catalunya. Som una mutualitat catalana i ens devem a Catalunya, tot i que hi és benvingut tothom, evidentment! Des de l’any 1969 hem fet sempre les coses en català, perquè creiem en la llengua i la cultura catalanes. I des de fa un temps tenim un servei d’assessorament lingüístic propi, perquè el català no és fàcil d’escriure i nosaltres escrivim moltes coses i ens agrada que surtin ben escrites.

Ara que es parla de les estructures d’Estat, una mútua com aquesta podria ser una estructura d’Estat?

Sí. Fins fa pocs anys a Catalunya hi havia un actiu molt important que eren les caixes d’estalvi, que feien la funció de guardar els diners que la gent estalviava, però també feien una obra social important. Això ha desaparegut, però les mutualitats catalanes som una mica com les caixes d’estalvis, salvant les distàncies. No hi ha propietaris, perquè ho són tots els mutualistes per igual. Al País Basc, les mutualitats de previsió social són una aposta de país i del mateix govern. Tot l’estalvi dels funcionaris passa per elles i són moltes i molt fortes. Quan el govern necessita alguna aportació ho demana a les mutualitats. I això per quin motiu no ho podríem fer nosaltres? De fet, hem ajudat molt a la sanitat pública. Si tota la gent que té una assegurança privada fos bolcada a la pública, el sistema públic deixaria de ser tan eficient o s’haurien d’abocar molts més recursos que ara no hi són. Les mutualitats poden tornar a ser un eix molt important de la societat, només falta que el país s’ho cregui, i també els governants.

| Jordi Borràs

En un referèndum sobre la independència de Catalunya, des de Mútuacat es posicionarien a favor?

Creiem en la llibertat de les persones i creiem que són elles les que han de decidir què volen ser i com volen ser-ho. Nosaltres no podem dir que som independentistes, som catalanistes perquè som del país i ens estimem Catalunya i el català. Serem allà on la gent vulgui.

La filosofia de Mútuacat quina és?

No podem perdre el nostre objectiu principal de vista, que no és cap altre que el fet que els nostres mutualistes estiguin contents i satisfets de tenir una assegurança amb nosaltres. Ens devem a ells, però nosaltres no distingim ni races ni colors, ni llengües ni preferències, i tothom hi és benvingut. La nostra filosofia és cuidar dels nostres mutualistes i ser solidaris amb el país. Som petits, però intentem fer coses i, per exemple, fa anys que fem coses per la Marató de TV3.

Han notat que hi ha hagut més interès per la mútua arran del canvi de nom?

Estem creixent, tot i que hem passat una crisi molt dura, com tothom. I ho hem patit molt. Hem estat anys decreixent i ara creixem. Vam començar a créixer abans de fer el canvi de marca, i amb el canvi tenim uns creixements importants. Però no sé si està directament relacionat amb el canvi de marca, tot i que els inputs que rebem és que la marca agrada. La pregunta és: Perquè pagues la teva assegurança de salut a una empresa que té capital anglès, o alemany, si tot els diners van cap allà? Si es tracta d’ajudar-nos i de sortir de la crisi, aquí hi ha opcions que són de país. I el servei és el mateix.

I de crítiques n’han rebut?

D’algun mitjà de comunicació sí, però de gent del carrer no ens consta.