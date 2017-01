Levy: "El viatge de Puigdemont a Brussel·les posarà de manifest que la campanya internacional del Govern ha fallat"

| Europa Press

La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha assegurat aquest dimarts en una entrevista a Antena 3 que el viatge d'aquest dimarts del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, al Parlament Europeu –on pronunciaran una conferència- demostrarà que "la campanya internacional" del govern català pel dret a decidir ha fallat. Ho posa de manifest, ha dit, el fet que no rebi a Puigdemont "cap càrrec internacional". "Per molt que gastin diners en publicitat, el que passarà avui és la màxima expressió que no tenen cap suport internacional i que el procés independentista no només no és democràtic ni té cap empara jurídica, sinó que a més internacionalment no té cap repercussió, cap eco ni cap suport", ha dit, perquè avui es produirà "la fotografia del res".

En una entrevista a 'Espejo Público' recollida per l'ACN, Levy ha assegurat que els 127.000 euros que -assegura- ha costat la campanya a la premsa per promocionar la conferència de Puigdemont a Brussel·les cal sumar-hi "els 18 milions d'euros que ha costat la conselleria de Relacions Institucionals i Internacionals", malgrat que "Raül Romeva no aconsegueix cap suport".

Levy també ha insistit en la idea de vincular el discurs de Puigdemont a l'ideari dels partits d'ultradreta i antieuropeus. "Espero i desitjo que els assistents a aquesta reunió no siguin per exemple els que segueixen el Front Nacional o a Nigel Farage, que són els que estan en un projecte paral·lel similar al de Carles Puigdemont, la sortida de la UE".

"L''operació diàleg' és amb la societat catalana"

Levy també ha restat transcendència al fet que el govern de la Generalitat i el de l'Estat no hagin acostat posicions malgrat el desplegament de l''operació diàleg' per part de l'executiu de Rajoy, després que l'expresident del govern espanyol José María Aznar critiqués aquest dilluns aquest esforç de comunicació i apuntés que a l'independentisme no se'l convenç amb paraules.

Segons Levy, l''operació diàleg és amb la societat catalana", que "davant d'aquest engany ha de veure que hi ha un govern d'Espanya que es preocupa i s'ocupa de les qüestions dels catalans, com per exemple es va demostrar a la Conferència de Presidents on el president de la Generalitat va decidir no anar". "El president de la Generalitat prefereix parlar amb la CUP, anar a Brussel·les i a parlar entre ells".