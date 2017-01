| ACN

L’anomenada ‘Operació diàleg’ del PP per aturar l’independentisme a Catalunya, de moment, no dóna fruits. És per això que el PSC, davant “d’unes relacions entre el Govern de la Generalitat i el Govern d’Espanya especialment tenses des del setembre del 2012” –primera gran mobilització independentista convocada per l’ANC-, ha decidit presentar la seva pròpia ‘Operació diàleg’ perquè Carles Puigdemont i Mariano Rajoy “abordin un seguit de temes i aspectes que són de rellevància per a la ciutadania de Catalunya i per al propi autogovern”. El PSC presenta dimecres al Parlament una moció sobre les relacions entre els governs de Catalunya i Espanya, en què proposa fins a disset mesures per restablir el diàleg.

La més rellevant emula la proposta que va fer el març de 2016 l’expresident espanyol José Luís Rodríguez Zapatero, quan afirmava que "la sortida a l'actual laberint passa per retornar al punt de partida, cal anar sempre a l'origen dels problemes", per proclamar la necessitat de recuperar l’Estatut de Pasqual Maragall, és a dir, l’Estatut sense el “nos hemos cepillado el estatuto” del també socialista Alfonso Guerra.

El punt sisè de l’Operació diàleg del PSC insta l’executiu de Puigdemont a “dur a terme totes les iniciatives i gestions al seu abast per recuperar el potencial màxim del text de l’Estatut d’Autonomia aprovat en referèndum per la ciutadania de Catalunya, i afectat per la STC 31/2010”. En aquest sentit, els socialistes recorden a la Generalitat que cal recórrer tant a l’article 150.2 de la Constitució com a la via de la modificació de lleis orgàniques, i posen com a exemple “reformar la llei orgànica del poder judicial, la llei de règim local, per fer possible l’organització territorial pròpia de Catalunya en vegueries o la normativa d’organismes i institucions estatals per impulsar-hi la participació de les comunitats autònomes, així com a la dels traspassos i a la dels acords polítics”.