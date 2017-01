Salut investiga la mort d'una nena mentre esperava una ambulància a l'hospital de Blanes

| Cedida.

El Departament de Salut investiga la mort d'una nena mentre esperava una ambulància pediàtrica a l'hospital comarcal de Blanes (Selva) per traslladar-la a l'hospital Trueta de Girona. Segons CCOO, la menor de 8 anys va ingressar a urgències en estat crític cap a les dues de la matinada de diumenge i dues hores després, a les quatre, van activar l'ambulància per portar-la a Girona. El sindicat critica que la unitat pediàtrica va trigar quatre hores en arribar a Blanes, quan ja no van poder fer res per salvar-li la vida. Fonts del SEM ressalten que van rebre l'avís a les 5.53 de la matinada i l'ambulància especialitzada –de les quals només n'hi ha dues a Catalunya- va arribar a les vuit i deu, un període de més de dues hores que el SEM assegura que compleix els estàndards de temps.