La Fiscalia arxiva la causa contra Trias per pagar el lloguer als okupes del Banc Expropiat

La Fiscalia de Barcelona ha arxivat la causa contra l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias per pagar el lloguer als okupes del Banc Expropiat del barri de Gràcia durant un any, segons ha avançat ‘El País’ i ha confirmat el grup municipal de CiU. La Fiscalia va obrir la investigació d’ofici pels delictes de malbaratament i prevaricació. Durant l’any que va durar el tracte, l’Ajuntament va pagar al propietari del local 65.500 euros de l’erari públic . El grup municipal de CiU ha reaccionat a la notícia amb satisfacció reiterant que era la decisió “menys dolenta de totes les possibles”, orientada a evitar “un greu perjudici” a l’interès general de la ciutat. El fiscal, tot i l’arxiu, però, retreu a Trias que “legitimés” l’ocupació .

Segons ‘El País’, l’escrit de la Fiscalia destaca irregularitats "greus” a l'expedient municipal que ocultaven "una decisió política sense precedents", és a dir, pagar el lloguer per evitar possibles aldarulls pel desallotjament. Per això el fiscal considera que la decisió mereix "la més contundent de les censures", perquè "va emparar el comportament clarament il·legal, però no delictiu" del grup de persones que ocupava el Banc Expropiat.

Des de CiU, però, s’esquiven les crítiques i se subratlla que la Fiscalia ha arxivat la causa “en no veure-hi cap responsabilitat penal” i es torna a explicar que es va decidir signar un contracte amb la propietat “per evitar el desallotjament i els incidents”. Una decisió, afirmen, que era “ajustada a dret”.

Cal recordar que el pagament del lloguer es va fer públic el maig passat, quan l’equip consistorial encapçalat per l’alcaldessa Ada Colau va decidir no renovar-lo. La propietat va demanar aleshores el desnonament dels ocupants, fet que va comportar diverses nits d’aldarulls al barri barceloní.