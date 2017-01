Nova oferta del Govern a la CUP en la negociació dels pressupostos

| ACN El Govern de la Generalitat ha posat sobre la taula de negociació dels pressupostos amb la CUP una nova oferta per intentar buscar l'acord per tirar endavant els comptes del 2017. Segons ha detallat la consellera de la Presidència i portaveu de l'Executiu en roda de premsa, la proposta augmenta en 140 milions el pressupost d'Ensenyament destinat a noves contractacions de professorat establint una hora menys lectiva per als docents, aporta 35 milions d'euros addicionals per al pressupost destinat a la renda garantida de ciutadania, i implanta un nou impost que gravaria les emissions contaminants de CO2 en els vehicles. La portaveu s'ha mostrat "optimista" i ha confiat que aquesta nova oferta a la CUP faciliti un "acord" que permeti l'aprovació dels comptes del Govern. Tot i assegurar que estan "satisfets" amb l'estat de la negociació, Munté ha evitat concretar si aquesta és o no la darrera oferta que l'Executi posarà damunt la taula per intentar aconseguir el vot de la CUP.











La nova proposta que el Govern ha posat sobre la taula de la CUP ha estat detallada per Munté en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, celebrat aquest dilluns de manera excepcional. I és que la portaveu s'ha esforçat en remarcar que l'oferta és comuna i "consensuada per tot el Govern en el seu conjunt", destacant així que el fet que no inclogui modificacions en l'IRPF segueix sent una postura adoptada per tots els sectors que conformen l'Executiu. Munté ha assegurat que la nova proposta és fruit "de la segona fase de negociació" i "dels esforços per acostar posicions" que atribueix al Govern. A més, ha concretat que l'oferta planteja crear "un impost mediambiental d'emissió contaminant de CO2 per a vehicles de tracció mecànica", que suposaria 77 milions en ingressos anuals quan la taxa estigui plenament desenvolupada i aplicada. Aquest seria, doncs, l'únic canvi en matèria fiscal que el Govern accepta introduir al pressupost a hores d'ara.