La portaveu del Govern, Neus Munté , ha lamentat aquest dilluns la reacció "ridícula i en alguns moments histèrica" de l'executiu espanyol davant de la conferència que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, faran aquest dimarts al Parlament Europeu per explicar la proposta de referèndum a la Unió Europea (UE).

En roda de premsa després del Consell Executiu, Munté ha assegurat que el govern espanyol intenta ridiculitzar la conferència però sap que, en realitat, genera "moltes expectatives" entre els polítics, els partits i els periodistes internacionals.

"Si fos insignificant i no despertés el mínim interès, no crec que hi hagués tota aquesta gesticulació de l'Estat i del PP", ha assegurat Munté, a qui li consta que seran molts els assistents a la cita.