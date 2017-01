El termini per presentar una alternativa al govern de Colau acaba aquest dilluns

| CatalunyaDiari.cat

El termini per presentar una moció de censura a l'executiu de Colau i, per tant, proposar un govern alternatiu per part de l'oposició de l'Ajuntament de Barcelona, acaba aquest dilluns. D'aquesta manera, es posa fi al termini de 30 dies que es va encetar el passat 23 de desembre, quan els grups parlamentaris van rebutjar els pressupostos del govern en el ple del Consell Municipal, i queden aprovats els pressupostos de forma automàtica.