Trump retira els Estats Units del tractat comercial del Pacífic

El flamant president dels Estats Units, Donald Trump, ja ha complert la pimera promesa: retirar el país del tractat comercial del Pacífic, que unia la potència nord-americana amb onze països més de la conca de l'oceà Pacífic, entre els quals hi ha el Japó, Austràlia i Mèxic, però no la Xina. Trump contemplava aquesta sortida com a un dels primers passos del seu mandat i així ha estat.