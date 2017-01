| ACN

La proposta de pressupostos que el Govern ha posat aquest dilluns sobre la taula no inclou canvis en els principals impostos com l’IRPF, tot i que la CUP esperava una oferta en aquesta matèria. Fonts de la CUP han explicat a l’ACN que no hi veuen canvis substancials respecte al que es va negociar en la reunió de divendres.