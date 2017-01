Un boicot de dimensions europees

| Jordi Borràs El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, viatgen aquest dimarts a Brussel·les per impartir una conferència sobre el referèndum d'aquest 2017. Una conferència que, com era d'esperar, ha aixecat polseguera des del dia de la seva convocatòria, i que s'ha acabat concretant en un autèntic boicot en les últimes hores. No va ser però fins divendres passat quan va transcendir que el PP, a través del seu eurodiputat i portaveu, Esteban González Pons, havia demanat per carta als seus socis del Partit Popular Europeu que no assistissin a l'acte. Aquest dilluns s'ha conegut el contingut de la carta, on el dirigent popular assegura que anar-hi suposaria donar una falsa impressió que el Parlament Europeu dóna suport a un referèndum il·legal. Els atacs de González Pons no han acabat amb la carta. Aquest dilluns, el popular ha fet unes declaracions en què desacreditava l'acte, afirmant que es fa "en una sala llogada" pel Parlament, com si es fes, ha dit, "en una cafeteria". A més, ha assegurat que les institucions europees observen el procés català com "un Brexit que agrada a l'extrema dreta europea". | ACN Per si no n'hi havia prou, el president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, ha convocat una reunió amb ambaixadors a Brussel·les, gairebé a la mateixa hora que l'acte de Puigdemont. La reunió d'ambaixadors es farà a les 18.30 hores, mentre que la conferència de Puigdemont tindrà lloc a les 19 hores. Una reunió que es fa “d’imprevist” i a una hora “gens habitual", ha assegurat a 'El Món' l'eurodiputat del PDeCAT Ramon Tremosa. Tremosa ha assenyalat que es podria tractar d'una "contraprogramació per evitar que s'ompli l'acte del president Puigdemont".











El Govern confia que serà un èxit La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha lamentat la reacció "ridícula i en alguns moments histèrica" del govern espanyol, tot i que ha assenyalat que demostra "l'interès que desperta" la conferència. Fonts del Govern consultades per 'El Món' han indicat que "malgrat tot, el Govern continuarà la seva tasca" i que la conferència serà un èxit "atès que serà un fet especial on tres membres destacats del Govern faran una cosa excepcional: explicar a l'exterior com el govern espanyol ens priva d'un fet elemental, la democràcia". Els organitzadors coincideixen també amb què l'acte serà un èxit i la sala PHS 3C050, amb capacitat per a 350 persones, s'omplirà. Jordi Solé, eurodiputat d'ERC, ha dit que s'espera omplir la sala amb "eurodiputats, representants del cos diplomàtic, els principals mitjans de comunicació europeus i persones vinculades a la comunitat catalana". “El 2014 vam omplir la sala amb Carme Forcadell i Muriel Casals, i demà aspirem a fer el mateix, malgrat que ara es posi el focus mediàtic en aquesta reunió (la convocada per Tajani)”, ha afegit sobre aquesta qüestió Tremosa. "Espero normalitat democràtica", ha assenyalat l'eurodiputat Josep Maria Terricabras. "Molts eurodiputats agrairan que algú els vingui a explicar de primera mà què passa a Catalunya". Fins i tot el mateix González Pons ha reconegut que la sala s'ompliria, encara que ha matisat que d'eurodiputats dels verds, de l'extrema esquerra i fins i tot de l'extrema dreta. Una afirmació que el mateix Solé s'ha encarregat de rebatre: "Deu saber molt bé què és tractar amb l'extrema dreta, perquè la té dins del seu partit".