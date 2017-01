Santamaría enalteix la figura de Ferran el Catòlic: "Va deixar una Espanya unida"

| Europa Press

La vicepresidenta, ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordat aquest dilluns referint-se a l'amenaça d'un referèndum a Catalunya, que Espanya "es fonamenta en la voluntat sobirana del conjunt del poble espanyol" que assenti la "premissa fonamental" que "el que és de tots" es decideix "entre tots", per la qual cosa ha avisat que "ningú es pot erigir en propietari de la Constitució" mentre que "no hi ha més poder sobirà que el de tots i cadascun dels espanyols".