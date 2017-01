El Pacte Nacional pel Referèndum insisteix en l'acord amb l'Estat

El coordinador del PNR, Joan Ignasi Elena , ha remarcat que, segons el manifest fet públic aquest mateix dilluns, el PNR insta els governs de la Generalitat i de la Moncloa "a superar les dificultats i apriorismes" per assolir l'acord que estableixi les condicions garanties i justes per un referèndum reconegut per la comunitat internacional , amb un resultat "políticament vinculant i efectiu".

El Pacte Nacional pel Referèndum (PNR) insisteix en el referèndum pactat i acordat amb l'Estat espanyol, i esquiva la unilateralitat . Aquest òrgan sorgit de la cimera del 23 de desembre és l'encarregat d'executar els acords d'aquella reunió al Parlament, amb els principals objectius d'exigir a l'Estat un referèndum acordat, i fer campanya internacional per buscar adhesions -a Catalunya, Espanya, la UE i la resta del món- a favor de la consulta vinculant. Per exemple, el PNR anirà a Madrid i Brussel·les .

Complir l'encàrrec

L'exdirigent del PSC i líder d'Avancem també ha deixat clar en la primera roda de premsa del Pacte -on hi ha assistit la diputada de la CUP Mireia Boya- que "si no hi ha un acord pel referèndum és per una decisió política, i no perquè la legislació ho impedeixi".

En aquest sentit, Elena ha advertit que no pot ser que l'única resposta que hi hagi a la demanda del referèndum sigui, per part de l'Estat, un No continu. D'altra banda, el PNR ha deixat clar que es limitarà a complir amb l'encàrrec sorgit de la cimera del 23-D, de manera que no entrarà en possibles escenaris unilaterals.

Adhesions al manifest



El PNR obrirà les adhesions al seu manifest, i en una segona reunió prevista per l'1 de febrer valorarà la quantitat d'entitats, partits i organitzacions que hagin expressat la voluntat de sumar-s'hi.