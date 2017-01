L'assaltant o assaltants que van accedir aquest diumenge a la matinada a la planta noble del Departament de Justícia van forçar diversos calaixos que estaven tancats amb clau. Segons ha pogut saber l'ACN de fonts pròximes a la investigació, en un d'ells hi havia diners, que no es van endur, fet que fa pensar que no van entrar a l'edifici amb la intenció de robar-hi. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant aquest dilluns les estranyes circumstàncies d'aquest assalt. A més, cap a la una del migdia de diumenge, es va presentar a la seu del departament del carrer Pau Claris de Barcelona un home que es va identificar com a membre de la policia espanyola per interessar-se pel que havia passat.