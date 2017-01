El correu del PP als eurodiputats per boicotejar la conferència pel referèndum

El portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, ha enviat una carta als eurodiputats del Grup Popular Europeu, en la qual els demana de forma explícita que no assisteixin a la conferència pel referèndum. En el correu electrònic publicat per Ramon Tremosa, el dirigent popular avisa que la presència dels destinataris del missatge a l'acte "podria ser utilitzada per crear la falsa impressió que el Parlament Europeu dóna suport al referèndum il·legal ".

Pons demana que no s'assiteixi a l'acte com un "veritable suport a Europa i al que representa: llibertat, democràcia i respectes per la llei". El portaveu del PP va més enllà en l'escrit, i insta a boicotejar l'acte en el qual assistiran Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raul Romeva "com a company i com a amic".

Aquest escrit es flitra després que el mateix eurodiputat hagi destacat la conferència tindrà lloc en una sala "llogada" del Parlament, i per tant no és un acte institucional d'aquesta institució: "És com si es fes a una cafeteria", ha etzibat. A més, Pons ha afegit que "no es destacable que hi assisteixin membres de l'extrema dreta".