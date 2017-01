L’eurodiputat del PSC Javi López no assistirà a la conferència que el president del Govern, Carles Puigdemont, oferirà demà al Parlament Europeu. El secretari d’organització del partit, Salvador Illa, ha considerat que és un “acte de partit” organitzat pels eurodiputats de JxSí i no un acte institucional. A més, els socialistes catalans repartiran entre els membres del grup socialista europeu la resolució que l’executiva del PSC va aprovar el 19 de desembre que explicita el seu posicionament sobre el procés. Illa ha afegit que estaran “atents” a l’agenda institucional dels membres del Govern a Brussel·les, ja que ha considerat que el viatge hauria de servir per fer reunions bilaterals amb institucions europees.

Illa ha indicat que López no hi assistirà a la conferència però que no han demanat a la resta d’eurodiputats del grup Socialistes i Demòcrates (SD) que no ho facin. A aquests, se’ls entregarà, traduïda a l’anglès, la resolució que el PSC va aprovar el passat 19 de desembre i en la que s’indicava que els socialistes catalans “no participaran ni prestaran suport de cap iniciativa que aposti per una ruptura unilateral o per obviar mecanismes de reforma de la llei, l’Estat o la Constitució”. El document fixa la posició del PSC per als propers mesos i la voluntat és que els eurodiputats pugin “tenir coneixement” d’aquest posicionament.

Més enllà d’això, ha afirmat que tant Puigdemont com el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d’Exteriors, Raül Romeva, haurien d’”aprofitar” per establir contactes bilaterals amb institucions europees amb l’objectiu de “solucionar els problemes dels ciutadans” i ha anunciat que estaran "atents" a si això passa. “La gent es preocupa per més coses a banda del procés”, ha declarat.