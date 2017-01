Puigdemont defineix Catalunya com a "soci compromès" de la Unió pel Mediterrani

| ACN

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha erigit Catalunya com a "soci compromès i amb llarga experiència de relacions amb el Mediterrani". Puigdemont ho ha dit en donar la benvinguda als ministres d'Exteriors i caps de delegació dels països que participen a la segona conferència regional de la Unió del Mediterrani (UpM) al Palau de Pedralbes de Barcelona. Puigdemont ha assegurat que Catalunya és "país d'acollida" i ha defensat mantenir "l'hospitalitat" amb qui fuig de la "violència i la barbàrie, qui arrisca la vida per l'esperança d'una vida millor". El cap de l'executiu català s'ha reunit de forma informal amb el ministre d'Exteriors del govern espanyol, Alfonso María Dastis, just abans de l'inici de l'acte d'aquest dilluns.