Rivera promou Arrimadas com a portaveu estatal de Ciutadans

| ACN

El líder de C's, Albert Rivera ha presentat aquest dilluns l'executiva del partit que sotmetrà al criteri de la VI Assemblea Generals dels dies 4 i 5 de febrer, on situa 14 cares noves (sobre 37 membres) entre les que destaca la de la presidenta del grup de C's al Parlament de Catalunya, Inés Arrimadas, que ara ocuparà també el càrrec de portaveu del partit a tot l'Estat. Arrimadas compaginarà les dues tasques en una executiva on Catalunya perd pes respecte a representants d'altres territoris de l'Estat.

Segons Rivera, l'objectiu és adaptar l'estructura del partit a la seva nova dimensió estatal sense renunciar al principal objectiu del seu partit a Catalunya, que és que Arrimadas sigui presidenta de la Generalitat. "Tenim la sort de tenir una portaveu que és la líder del partit a Catalunya i no ha de dir una cosa a Catalunya i una altra a Madrid", ha dit. La pròpia Arrimadas ha apuntat en una entrevista a Antena 3, la designació demostra que C's és "un projecte pensat per a tots els espanyols" i és "l'únic partit amb el mateix discurs a tot Espanya".

El Congrés del 4 i 5 de febrer certificarà la transformació de les estructures de C's, que fins ara estaven dissenyades bàsicament tenint en compte la seva dimensió catalana, i no la seva presència a tot l'Estat. El consell general del partit, que fins ara estava composat per 60 membres, passa a tenir-ne 125.

Segons Rivera,i es fa partint d'una mostra de "democràcia interna" on han participat 220.000 persones. "L'equip que els presento és un equip de continuïtat però també per impulsar una nova etapa que es caracteritza per una nova estructura d'executiva", ha dit.

Aquesta estructura, format per Rivera i 12 persones més, i una estructura de sectorials formada per 24 persones més. Tots formaran part de la nova executiva, que en total s'amplia en 14 persones.

Segons la proposta de Rivera –que previsiblement s'aprovarà sense problemes al Congrés- en aquest Comitè Permanent de C's Villegas esdevé com a secretari general., Fernando de Páramo com a secretari de Comunicació, manté Juan Carlos Girauta com a portaveu de C's al Congrés, i situa Begoña Villacís com a secretària de Política Municipal.