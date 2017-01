Setmana decisiva per l'aprovació dels pressupostos del Govern. Aquest dissabte la CUP decideix si permet o no que els comptes d'Oriol Junqueras tinguin llum verda i, en aquest context, el PDeCAT rebutja el debat sobre la fiscalitat. La coordinadora general dels exconvergents, Marta Pascal, ha apuntat que "ja decidirem el model de fiscalitat quan tinguem l'Estat, fer-ho ara és caure en una trampa". Segons ha continuat la coordinadora del Partit Demòcrata, ara no s'han de "resoldre tantes coses" com el model d'IRPF, sinó que l'objectiu prioritari ha de ser la creació de les estructures d'Estat, i garantir que aquestes estiguin a punt per la desconnexió. Tot i això, sí que ha defensat la posició del PDeCAT, és a dir, que la fiscalitat "no es toqui".











Optimisme A més, Pascal s'ha mostrat optimista i ha assegurat que "ens en podem sortir", després de recordar que els pressupostos presentats per Junqueras no són els del PDeCAT, sinó que són els de JxSí. "Hem treballat en la dinàmica de la generositat que ens cal per aquest momenet polític", ha argumentat. "Això pot anar bé, i no ens podem permetre cap altre escenari que no sigui el de tenir pressupostos", ha conclòs la coordinadora general del Partit Demòcrata.