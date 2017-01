| Europa Press El reelegit secretari general de Sortu, Arnaldo Otegi, creu que en els propers mesos es podria materalizar una República catalana independent i, en aquest supòsit, el Concert econòmic podria estar en entredit. "Algú creu que l'Estat espanyol pod`ra sobreviure mantenint el Concert dels bascos?", s'ha preguntat Otegi, que ha defensat la sobirania del poble basc per evitar recórrer "el camí de la misèria". En una entrevista a Radio Euskadi, Otegi s'ha referit al recent congrés de Sortu i a la seva posició política en el futur i, preguntat per si la paraula "clau" segueix sent la independència, ha indicat que és la de "la revolució democràtica". "Si els bascos no construïm un Estat propi, difícilment podrem accedir a polítiques de prosperitat, de progrés, d'equitat i de repartiment de la riquesa", ha manifestat.











El secretari general de Sortu i portaveu d'EH Bildu s'ha referit al procés català i ha afirmat que no hi haurà "democratització a l'Estat espanyol". "No hi haurà Estat espanyol que reconegui Euskal Herria com a nació i que respecti el dret a la lliure determinació", ha afegit. Després d'indicar que ells estan disposats a "recórrer aquest camí", ha assenyalat, davant els qui posen "les seves esperances en el fracàs del procés català", que l'esquerra abertzale "desitja que neixi la república catalana a Europa".



Otegi ha qüestionat que, si l'Estat espanyol deixa de recaptar "mínim 12.000 milions, encara que alguns parlin de 17.000 milions de Catalunya", d'on pensa "treure aquests diners per sobreviure". El secretari general de Sortu ha afirmat que l'esquerra abertzale "ha fet els seus comptes i, o aquest país aconsegueix la seva sobirania, o està absolutament destinat a recórrer el camí invers a la prosperitat, que és el camí de la misèria, de la dependència". "Els bascos ja som suficientment grans com per ser un Estat a Europa", ha assegurat.