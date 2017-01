Sabrià ha posat de manifest que en les últimes hores hi ha hagut molts intercanvis de propostes, i que aquest mateix dilluns i haurà n'hi haurà un de nou: "No sé si l'últim", ha deixat entreveure el republicà.

"Prioritzem l'acord abans que defensar la nostre psotura"

Ara bé, el portaveu d'ERC ha evitat en tot moment concretar quina és la postura del seu partit en aquestes negociacions, sobretot pel que fa l'augment de l'IRPF a les rendes superiors als 60.000 euros que demana la CUP. Preguntat directament per això, Sabrià ha dit que el seu partit "ha explicat el seu posicionament en diferents ocasions", però també ha posat de manifest que ara per ara prioritzen arribar a un acord que no pas defensar el seu posicionament.