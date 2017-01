Mor per sobredosi a la presó de Mas Enric el presumpte assassí de la psicòloga de Tarragona

| ACN

El presumpte assassí de la psicòloga de Tarragona, Aitor Rivas, que es trobava empresonat al centre penitenciari de Mas Enric des de feia gairebé un any, ha aparegut mort aquest dilluns al matí a la seva cel·la. Segons ha pogut saber l'ACN de fonts properes a la investigació, Rivas hauria mort per sobredosi. Justícia ha confirmat la mort del pres, tot i que espera el resultat definitiu de l'autòpsia per determinar les causes. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra finalment no han obert cap investigació ja que, segons fonts pròximes al cas, el forense ha confirmat que el reclús ha mort per sobredosi i no hi ha indicis de criminalitat. L'home havia ingressat a presó provisional sense fiança per l'homicidi de la treballadora del Pere Mata, comès el 28 d'abril de l'any passat. La va assaltar violentament i la va estrangular a l'escala de casa seva. El crim va causar una gran commoció a la ciutat.