Albert Batet, Montserrat Candini, Lluís Guinó i Elsa Artadi deixaran la direcció del Partit Demòcrata ( PDeCAT ) després del Consell Nacional d'aquest dissabte, per tal de complir el règim d'incompatibilitats de la formació. L'equip que formen Marta Pascal i David Bonvehí perd d'aquesta manera un terç dels seus membres (la formen 12 persones).

Per tot això, Pascal i Bonvehí han preferit estalviar guerres internes i, sobretot, esquivar una votació sobre el règim d'incompatibilitats que hauria malmès la dinàmica del partit. La polèmica sobre els càrrecs ha generat des fa mesos diverses desavinences entre les famílies que formen el PDeCAT.

Pascal ha insistit, en la roda de premsa d'aquest dilluns al matí, que des del partit sempre s'ha deixat clar que "es complirien els estatuts". Després d'admetre que el congrés fundacional del juliol va provocar friccions internes, la coordinadora general ha assegurat que la direcció del PDeCAT ha volgut "recosir" les ferides perquè no s'accentuïn.

En un to crític, Pascal ha lamentat que al partit hi hagi hagut gent obsessionada amb les "familietes", en comptes de centrar-se en el futur de l'organització. Finalment, la direcció ha optat per prioritzar la pau interna, encara que això passi perquè Guinó, Candini, Artadi i Batet hagin de deixar l'òrgan directiu, sis mesos després de fundar el partit.