La Plataforma d'Afectats per la Superilla del Poblenou (PASP9) ha tornat a mobilitzar-se aquest matí i un centenar de veïns s'han concentrat a les 7:30 hores a la cruïlla del carrer Llacuna i Tànger per protestar contra aquesta prova pilot. Des de la plataforma s'assegura que les mobilitzacions continuaran fins que es posi fi a la prova pilot de la Superilla del Poblenou, i "s’obri un procés sincer, veritable i transparent de participació veïnal que permeti fer una valoració de l’experiment, alhora que permeti també abordar el conjunt de problemàtiques urbanístiques, de mobilitat i de gestió de l’espai urbà que hi ha en aquesta part del Poblenou".

A més, des de la PASP9 tenen clar que no admetran "més preses de pèl, com les que han estat constants aquests darrers quatre mesos", i reclamen el dret a decidir dels veïns: "En tenim dret i volem exercir-lo", afirmen en un comunicat penjat a la seva pàgina web. Aprofiten també per "fer una crida a tots els partits polítics que fins ara s’han mostrat insensibles a les demandes dels veïns, perquè reconsiderin la seva posició". Per ells, aquests partits són "responsables directes o col·laboradors perquè s’oposen a retirar la Superilla, perquè s’han negat a posar punt i final a la prova pilot obrint un procés real de participació, perquè s’han negat a reconèixer els problemes que s’han generat al barri…" "De l’antic 'tot per al poble però sense el poble', han passat al 'tot explicat al poble, però sense fer cap cas al poble'", denuncien.

En el text també demanen disculpes per les molèsties que hagin pogut causar als veïns els talls de carrers: "Volem dir a totes les persones que s’han vist afectades per aquestes mobilitzacions i talls de carrers, que ho lamentem, però que l’Ajuntament i els partits polítics que donen suport a aquest deliri urbanístic, no ens han deixat cap altra opció per visualitzar la creixent indignació veïnal", i afegeixen que "després de 4 mesos de gestions i reunions de tot tipus hem hagut de fer aquestes afectacions de trànsit. Les afectacions que patim els veïns ho són 24 hores al dia els 7 dies de la setmana". Per tot això, demanen "comprensió".