Els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació per l'entrada d'una o diverses persones a la seu de la Conselleria de Justícia, a Barcelona, durant la matinada d'aquest diumenge, han informat fonts pròximes a la investigació a Europa Press. Han accedit a l'edifici, situat a l'Eixample, per un finestral de la secretaria, ubicada en la setena planta, i han llençat una porta a terra per accedir al vestíbul.