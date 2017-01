El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet una crida a “no fallar” davant l’aprovació dels pressupostos . “Estem al darrer tram i no ens podem permetre fallar”, ha dit durant el programa ‘Jo pregunto’ de TV3. Puigdemont s’ha mostrat “convençut” que els comptes tiraran endavant i ha reclamat tenir més “autoconfiança” en si mateixos. Ha afegit que el “risc” de fer les coses malament hi és però ha asseverat que hi ha molta gent treballant “perquè surti bé”. D’altra banda, ha descartat fer una consulta sobre el projecte de Barcelona World perquè hi ha “consens territorial”. A sis dies que la CUP decideixi el seu vot als pressupostos, el president de la Generalitat s’ha mostrat convençut que el tràmit tirarà. “Hem passat tantes proves, que passarem les que queden, hem de tenir més autoconfiança en nosaltres mateixos”, ha declarat. Tot i les “incerteses i els problemes”, el president ha defensat que el procés età superant “totes les proves d’estrès” que s’ha anat trobant.

Sobre el referèndum, també ha dit que no hi podran votar els immigrants que no hi eren al darrer cens electoral perquè aquest s’ha de fer “seguir uns estàndards internacionals” per tal que sigui reconegut. D’altra banda, ha explicat que l’endemà de celebrar aquesta consulta, el país haurà de portar a terme un “procés constituent” i redactar la constitució catalana a través de la “participació de la gent”. En aquest sentit, ha dit als que voldrien arribar a l’objectiu “de manera directa” que construir un Estat no és senzill i que ell es va comprometre “a fer-ho i fer-ho bé”. Ha rebutjat que es visqui en un moment d’estancament pel que fa a aquest objectiu i ha assegurat que es treballa per crear les estructures d’estat, que ha afirmat que “hi seran quan toqui”.

Ha defensat que els catalans ja han demostrat que es mobilitzen quan fa falta , que poden assolir “una majoria independentista al Parlament” i que s’expliquen al món malgrat els intents de “desacreditar” del govern espanyol. Per això, ha dit que ara està “a les mans” el referèndum, “l’eina necessària” per declarar la independència. En resposta a d’altres qüestions que se li han plantejat sobre el referèndum i el procés, Puigdemont ha asseverat que aquesta consulta es farà “com a molt tard al setembre” i ha assegurat que en són conscients també fora de Catalunya. “Saben que el referèndum hi serà i està tothom avisat”, ha dit en resposta a la percepció que es té a Europa del procés.

En ser preguntat sobre les seves declaracions sobre que el proper any no seria president, Puigdemont ha assegurat que continuarà “fins al final de la feina”, que ha dit que és la celebració del referèndum. En ser qüestionat sobre un escenari en que la consulta sigui convocada però no s’acabi fent ha dit: “Si no fem el referèndum i no fem res al respecte i no prenem decisions, és que hem fracassat i tant fa si es presenta un o altre. El meu propòsit és que no fracassem”.





Buscant data per reunir-se amb Rajoy



El president de la Generalitat ha revelat que tant ell com el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, estan “buscant una data” per reunir-se i ha asseverat que per part seva, però també per part del cap de l’executiu espanyol, hi ha “voluntat” de celebrar aquesta trobada. Ha reiterat que li agradaria que la reunió fos abans que acabi gener però ha afegit que la data encara no està fixada.



No a la consulta per Barcelona World



Més enllà del procés, Puigdemont ha respost a un seguit de preguntes sobre indústria, sanitat, turisme, ensenyament o llengua, entre d’altres. En resposta a una pregunta directa sobre si finalment es farà una consulta sobre el projecte Barcelona World, Puigdemont ha dit que aquesta “no està prevista” ni al territori ni per al conjunt de Catalunya com es va plantejar a principis de l’any passat per part del vicepresident, Oriol Junqueras. El president ha explicat que aquest instrument s’havia plantejat si no hi havia consens però ha defensat que ara n’hi ha i de “molt fort” al territori, així com “consens polític molt ampli”.



Puigdemont s’ha mostrat a favor del rebatejat com a Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou assegurant que ajudarà a crear llocs de feina i continuarà impulsant el sector del turisme. El president ha assegurat que l’impuls d’aquest projecte és “compatible” amb continuar impulsant l’activitat industrial a la zona. En l’àmbit social ha reconegut que hi ha marge de millora pel que fa a inversions en àmbits com educació o sanitat però ha afirmat que s’està treballant en la línia d’anar recuperant-se dels escenaris creats per la crisi però també per la situació que viu Catalunya dins l’Estat espanyol.