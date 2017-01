Un centenar de treballadors de presons rebenten un acte d'ERC sobre el futur de la Model

| ACN

Amb proclames com 'La Model no es tanca sense la Zona Franca' o 'Mundó dimissió', un centenar de persones –més de 400 segons els convocants-, s'han manifestat en el marc d'un acte organitzat per ERC sobre el futur de la presó Model.

Agrupats en un plataforma que engloba tots els sindicats de l'àmbit penitenciari, els manifestants exigeixen més informació sobre el trasllat d'interns i la situació dels seus llocs de treball i alerten del risc que suposa clausurar la presó de l'Eixample sense que estiguin enllestits els centres penitenciaris previstos a la Zona Franca. El fet és que l'acte no s'ha arribat a celebrar ja que, segons el partit, s'havia decidit suspendre'l prèviament perquè el Govern havia decretat un dia de dol oficial per el doble homicidi de dissabte de dos agents rurals a Aspa (Segrià).

Estava prevista la presència del conseller de Justícia, Carles Mundó, que no ha assistit a l'acte, on sí estaven presents el president del grup Municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, la regidora, Trini Capdevila i la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia, Patrícia Gomà.