Ciutadans avisa Puigdemont que cada cop que surt a Europa "ridiculitza" Catalunya

| ACN

El secretari de Comunicació de C's, Fernando de Páramo, ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que s'estalviï els 120.000 euros que, segons ha dit, té previst destinar a "promocionar l'independentisme per Europa". De Páramo ha avisat Puigdemont que "cada cop que surt a Europa fa el ridícul i ridiculitza tot Catalunya".

En aquest sentit, ha assegurat que aquests diners "són necessaris per altres tipus de polítiques i no perquè se'ls gastin venent separatisme". El Govern té previst impartir una conferència el pròxim dimarts al Parlament de Brussel·les en la qual hi participaran el president Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva.

En l'acte, els dirigents explicaran que hi ha una majoria al Parlament català que vol pactar amb l'Estat una consulta vinculant, però també denunciaran que el govern espanyol no vol negociar i que tenen la intenció de celebrar el referèndum igualment.