Una setmana després que la gestora del PSOE hagi fitxa’t la data de les primàries i el Congrés del partit, la figura de Pedro Sánchez ha quedat en un segon pla . Després de la seva inesperada dimissió, Sánchez es va convertir en la persona idònia per fer front als que havien precipitat la seva caiguda, Susana Díaz i els seus.

Després de gairebé un any per posar data al congrés, la gestora no ha fet cas als crítics i no serà fins a mitjans d’any quan es decidirà el nou líder del PSOE i la seva direcció. D’aquesta manera, la gestora i la majoria de barons han aconseguit el seu objectiu: ajornar el màxim possible la batalla pel lideratge .

A l’exsecretari general li ha passat factura el temps . A mesura que han anat passant els mesos, Sánchez ha anat perdent força, i la gestora i Susana Díaz han guanyat terreny. Això es va fer evident en el Comitè Federal del passat dissabte on, després de posar dates, l’exlehendakari Patxi López va presentar la seva candidatura per liderar la nova etapa socialista.

L’estratègia de la gestora

El Catedràtic de Ciències Polítiques Carles Ramió assegura en declaracions a El Món que aquesta estratègia de la gestora “està fent que es desinfli l’efecte Pedro Sánchez. Des de l’elit volien aconseguir que no es presentés cap candidat alternatiu amb cara i ulls. Tot ho estan cuinant des de la gestora”.

Segons Ramió, Sánchez quedarà “arraconat i com una anècdota. En el fons sempre ho ha estat. Però si es presentés, podria fer molt soroll”. Per altra banda, el politòleg Lluís Orriols també creu que “la gestora està intentant guanyar temps perquè el sector oficial pugui construir bé la seva candidatura perquè no tingui rivals”.

En aquest sentit, Orriols considera que després de la investidura de Mariano Rajoy, la direcció tenia una posició “molt dèbil per poder enfrontar-se a un congrés i guanyar. Necessitaven i necessiten temps per superior el xoc emocional de l’abstenció. Aquest temps era molt necessari”.

Sánchez perd suport amb la candidatura de López

Que Patxi López presentés la seva candidatura el mateix dia que es va saber les dates de les pròximes primàries, ha provocat el canvi de ‘bàndol’ de molts dirigents socialistes. Els barons del PSOE que estaven amb Sánchez aposten ara per la candidatura del diputat basc, i també demanen a l’exsecretari general que s'hi sumi.

El retràs en la convocatòria de primàries, ha provocat que l’efecte ‘Sánchez’ s’hagi desinflat. Per això, dirigents socialistes com César Luena, la líder del PSE, Idoia Mendia, o la presidenta balear, Francina Armengol, donaran suport a la candidatura de López.

Tots han suggerit a Sánchez que fes un pas al costat. Per aquest motiu, fa pocs dies, Armengol explicava que "la música de Patxi López és la mateixa en la qual ha estat Pedro Sánchez".

Encara li queda gent fidel

Tot i que l’exsecretari general ha perdut una gran part del suport que tenia, encara li queden membres destacats del partit que aposten per ell. L’impulsor de la recollida de firmes per tot l’Estat per demanar la celebració d’un congrés imminent, José Antonio Rodríguez, alcalde de Jun, manté la seva aposta. En declaracions a El Món ha assenyalat que està "convençut que si Sánchez es presenta a les primàries, guanyarà amb un 75% dels vots”. Segons Rodríguez, “Sánchez continua tenint la simpatia de la militància” i l’exlehendakari “no té el suport dels militants”.

De moment, Sánchez es manté al marge

L’exsecretari general s’havia mantingut en silenci fins fa pocs dies. Després que López presentés la seva candidatura, Sánchez, lluny de donar-li suport, ha decidit agafar el cotxe i començar a fer quilòmetres per l’Estat per "escoltar" la militància.