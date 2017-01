Jané demana que sigui el Govern qui concedeixi els permisos d'armes

| ACN

El conseller de l'Interior, Jordi Jané, ha demanat a la Guàrdia Civil, l'autoritat que concedeix els permisos d'armes, que millori els protocols i proves psicològiques per assegurar que les persones autoritzades per utilitzar armes de foc "no siguin inestables ni puguin tenir comportaments agressius".

En una entrevista a RAC 1, Jané també ha reclamat que la Conselleria d'Interior, en concret els Mossos d'Esquadra, són els que haurien de tenir la competència d'atorgar i controlar les persones que tenen permisos d'armes i no la Guàrdia Civil.

D'altra banda, la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, ha assegurat que no està previst canviar la normativa per permetre que els Agents Rurals vagin armats.

En declaracions a la mateixa emissora, Serret ha insistit que "són els mateixos agents els que no volen anar armats" perquè la seva feina consisteix a assistir a les persones que realitzin activitats al medi ambient i això, segons la consellera, no hauria de comportar cap risc.