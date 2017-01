| Europa Press

La plataforma organitzadora de la Marxa de Dones a Washington ha xifrat ja en més de 500.000 les participants en aquesta gran manifestació convocada l'endemà de la presa de possessió de Donald Trump per reivindicar els drets de les dones.

El Metro de Washington D.C. ha informat que s'han produït 275.000 viatges fins a les 11.00 hores, vuit vegades més que en un dissabte normal i supera fins i tot a les xifres d'un dia laborable.

A més, suposa un increment significatiu respecte al dia de la presa de possessió de Trump, quan es van registrar 193.000 viatges a la mateixa hora.

L'excandidata demòcrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, ha donat el seu suport als assistents a través del seu compte de Twitter. "Gràcies per anar, per defensar i per parlar dels nostres valors. Més importants que mai. Crec sincerament que sempre serem 'Més forts junts'", ha assenyalat.