El caçador no tenia vigent la llicència de l'arma

El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha informat aquest dissabte que el caçador que ha mort dos agents rurals a Aspa (Segrià) no tenia el permís necessari per l'escopeta que portava. Jané, que ha comparegut per donar els detalls de la investigació, ha explicat que l'home ha disparat intencionadament al cap dels dos agents, de 43 i 39 anys, quan aquests l'han aturat per fer un control rutinari.

Després de l'homicidi, l'agressor hauria explicat els fets als seus companys de caça, que l'han instat a trucar al 112. El màxim titular d'Interior ha instat a estudiar el protocol de llicències d'armes que atorga la Guardia Civil, i ha demanat que no es criminalitzi el sector de la caça.

L'autor confés del doble homicidi passarà a disposició judicial als Jutjats de Lleida el pròxim dilluns.