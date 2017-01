Èxit d'inscrits en la mobilització del 6-F

| Jordi Borràs

L'ANC ha fet oficial la xifra de 4.000 inscrits, però fonts de l'organització del 6-F han explicat que les quatre entitats organitzadores –Assembla Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM)-, s'han vist sorpresos per l'allau de peticions que es van rebre divendres en el web d'inscripcions 9nsomtots.cat

El volum de connexions va ser tal que el servidor del web va caure en diverses ocasions durant la jornada. Amb el lema 'El 6 de febrer ens jutgen a tots', la intenció dels convocants és fer una mobilització massiva a l'entrada del tribunal on es desenvoluparà els primer dels judicis, a partir d'un quart de nou del matí. La Fiscalia demana deu anys d'inhabilitació per Mas pels suposats delictes de desobediència i prevaricació per organitzar el procés participatiu celebrat el 9 de novembre de 2014.

Els fiscals Emilio Sánchez Ulled i Francisco Bañeres també reclamen nou anys i sis mesos per a Ortega i Rigau -en els dos casos, també per desobediència i prevaricació-. El ministeri públic va retirar els càrrecs pel delicte de malversació de fons públics, l'únic que podia suposar pena de presó. La Fiscalia acusa a tots tres d'haver desobeït intencionadament el mandat del Tribunal Constitucional (TC) de suspendre la consulta d'haver intentat fer veure que havien l'organització del 9-N en mans dels voluntaris.