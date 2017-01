Albiol acusa Puigdemont de ser un “fanàtic d’allò prohibit”

| ACN

El coordinador general del PP, Xavier García Albiol, ha acusat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de ser un “fanàtic d’allò prohibit” i de tenir pretensions “que sap que són impossibles”. En un acte amb compromissaris del partit a Barcelona, Albiol ha reiterat les crítiques al president català per no haver assistir a la Conferència de Presidents assegurant que això demostra que, per a Puigdemont, “per sobre de la sanitat, l’educació i la independència està el referèndum. A més, ha alertat de l’”estafa” que es produeix al Parlament i ha rebutjat que hi puguin haver unes noves eleccions si no hi ha acord pels pressupostos.

Albiol ha acusat Puigdemont de preferir reunir-se amb la CUP a anar a la cimera amb els presidents autonòmics i l’ha acusat d’”estar instal·lat en e monòleg independentista”. “Quan algú només vol l’impossible es converteix en un fanàtic d’allò prohibit”, ha declarat.

El popular ha defensat la feina feta pel govern espanyol i ha criticat que, en contraposició,. Ha qualificat d’”esperpent” el que succeeix a Catalunya i ha alertat que si es confirma el “run-run” que no hi hagi pressupostos i hi puguin haver noves eleccions al Parlament, s’hauran produït “quatre eleccions autonòmiques en sis anys”. “Un país que viu constantment en campanya electoral no pot funcionar”, ha dit. Ha assegurat que podria semblar que Catalunya viu en una “broma” però ha lamentat que el que està passant és real.

S’ha referit també al Parlament, on ha denunciat que hi ha 72 diputats independentistes que han decidit “abdicar” de les seves funcions i de les preocupacions i

Per la seva banda, la presidenta del PPC,i que comenci a fer polítiques “per a la majoria de catalans que no són independentistes”. Ha fet referència al viatge del president a Brussel·les de la propera setmana però ha afegit que, en canvi, “no té coratge” per anar a la Conferencia de Presidents. Sánchez Camacho ha acusat el president de “manca de lleialtat institucional” i de fer que els catalans visquin “en el dia de la marmota”.