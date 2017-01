| ACN

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dissabte al matí que l'acord d'estabilitat entre Junts pel Sí i la CUP és "un autèntic joc de risc". "És com jugar a la loteria: a vegades toca i a vegades no", ha subratllat. Iceta ha reclamat un govern amb acords estables i "no sotmesos a una subhasta permanent tal com estem veient amb els pressupostos".

El socialista s'ha mostrat convençut que aquest 2017 hi hauran noves eleccions fruit del "fracàs" del referèndum que proposa el govern. Sobre la proposta de les entitats sobiranistes de fer festa a la feina el 6-F per fer una "mobilització excepcional" contra el judici de Mas, Iceta ha avançat que treballarà.

Tanmateix, ha subratllat que portar als tribunals els problemes entre Catalunya i Espanya hauria de ser sempre l'últim recurs perquè, en cas contrari, es demostra un "fracàs de la política".