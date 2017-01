La CUP diu que podrien exigir més del que ho fan per aprovar els pressupostos

| Europa Press

La CUP apunta que no hi ha línies vermelles per acordar els pressupostos i que l'entesa dependrà d'un paquet global de mesures que les assemblees de la formació prendran de manera lliure. D'altra banda, la formació afirma que mouen partides de 700 MEUR, una xifra que representa el 3% del pressupost de la Generalitat, quan el pes de la CUP dins de l'arc independentista al Parlament és del 14%.

En aquesta línia, el diputat al Parlament Sergi Saladié ha apuntat que estan "lluny d'exigir allò que per pes es podria exigir". "N'hi ha que diuen que fem la revolució bolivariana i això no és cert", ha dit Saladié, que apunta que la formació està plantejant uns documents de mínima entesa amb el Govern que tampoc són el model que a la CUP aplicaria si governés.

Sobre la proposta del Govern d'una renda garantida de 1.000 euros per parella amb un fill, Saladié ha assenyalat que s'han de concretar els números la setmana entrant i que "tot el que sigui contenir la pobresa que pateix la població" és una bona mesura. Amb tot, ha afirmat que la qüestió prioritària és fer el referèndum.