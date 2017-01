El Govern proposa una renda garantida de 1.000 euros per parella amb un fill

| ACN

La proposta de renda garantida de ciutadania feta pel Govern preveu que, a partir del 2020, una parella amb un fill sense cap ingrés pugui disposar d'una ajuda de 1.000 euros mensuals. Així, el primer membre de la família rebria la totalitat de l'índex de renda de suficiència de Catalunya, fixat en 660 euros, el segon, la meitat, i 75 euros per cada fill. Una part però, estaria condicionada al seguiment de programes d'inserció. Ho ha explicat la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, en una entrevista a l'ACN, on ha recalcat que les xifres poden variar en les negociacions amb els promotors de la ILP i els grups parlamentaris. Bassa confia en arribar a un acord per posar-la en marxa a l'estiu de manera gradual.

Tot i que aquests xifres poden variar en la negociació que hi ha sobre la taula amb les entitats promotores de la ILP i els grups parlamentaris que en són favorables,. Si fos així, es podria començar amb un 80% de l'IRSC i s'aniria incrementant de manera gradual en quatre anys per arribar al 100% el 2020.