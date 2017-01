Llach: "Si no s'aproven els pressupostos, jo me'n vaig"

| Jordi Borràs

El diputat de Junts pel Sí Lluís Llach ha assegurat aquest dissabte que "si no s'aprovessin els pressupostos, jo me'n vaig" perquè "no hi hauria continuïtat possible”. “Des de JxSí vam renunciar a molts paràmetres ideològics des del principi”, ha assenyalat.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Llach ha explicat que "entendre els mecanismes del Parlament ajudaria a la gent a entendre el perquè de les coses”. “El procés cap a la independència el fem entre tots, i el govern està molt determinat”, ha afegit.

“Seguim un procès únic a Europa, perquè estem inventant noves maneres de democràcia”, ha avisat, i ha lamentat que “els tempos han canviat molt. Cada pas que es fa està molt controlat”. Tot i així, el diputat ha manifestat que se sent "orgullós de participar en una fita històrica, acabi com acabi”.