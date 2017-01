La Marató de Donants es tanca amb 11.662 donacions de sang en una setmana

| ACN

La quarta Marató de Donants de Sang 2.0 de Catalunya ha aconseguit 11.662 donacions en una setmana, 1.662 per sobre de l’objectiu de 10.000 que s’havia marcat el Banc de Sang per remuntar les reserves després de les Festes de Nadal. Els organitzadors alerten que ara el repte és mantenir aquestes reserves estables, per a la qual cosa calen entre 800 i 1.000 donacions diàries. Amb aquest objectiu s’han previst unes 4.000 col·lectes durant l’any. Gràcies a les donacions de la Marató ara hi ha reserves de sang a Catalunya per les necessitats dels hospitals dels propers 10 dies. A més, cap grup es troba ja a la situació de dos dies de reserva, com si passava a l’inici de la Marató.

L’Hospital Clínic és el punt on més donants han acudit, i és també l’indret on s’ha registrat el donant número 10.000, un jove A+ donant habitual.