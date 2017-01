Munté fa una crida a la ''responsabilitat'' per acordar els pressupostos

La consellera de la Presidència, Neus Munté, ha fet una crida a la ''responsabilitat, el treball i la discreció'' per avançar en l'acord de pressupostos 2017 entre Junts pel Sí i la CUP i sobretot a ser ''molt conscients del moment'' que està vivint el país. Munté ha assegurat que el Govern treballa amb la millor de les voluntats per aconseguir tirar endavant uns comptes que ''són absolutament necessaris'' però ha declinat entrar en detall de si s'ha ofert o no a la formació anticapitalista alguna proposta per tocar la fiscalitat . En qualsevol cas, Munté ha remarcat que els pressupostos són ''molt importants'' per encarar amb ''confiança i la solidesa d'una majoria parlamentària'' el tram final del procés cap al referèndum.

Munté ha recordat que ja s'ha treballat i negociat molt per arribar a un acord de pressupostos i una mostra és l'acord que es va aconseguir amb la CUP per la tramitació parlamentària. Això no obstant, ha dit que continuen treballant, ''escoltant les posicions de tothom'', però amb l'objectiu clar, d'aprovar els comptes. Munté ha fet aquestes declaracions a les Borges Blanques, on ha fet una visita a la Fira de l'Oli de la capital de les Garrigues.

Munté també s'ha mostrat convençuda que cap ''amenaça d'inhabilitació'' podrà aturar la voluntat del poble de Catalunya ni podrà fer oblidar com van viure el 9-N més de 2 milions de catalans. En aquest sentit, s'ha mostrat sorpresa per la ''celeritat i rapidesa'' amb què a vegades avancen qüestions judicials i ha afegit que el judici polític contra Francesc Homs, Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega és una ''interpel·lació'' a tots els demòcrates i totes les persones que van participar en aquell 9-N. Munté ha valorat així com a ''positiva'', la crida que han fet les entitats sobiranistes per mobilitzar-se el proper 6 de febrer, quan arrenqui el judici oral conra Ma, Ortega i Rigau, i ho ha qualificat com la ''resposta normal'' a uns fets com aquests.