| Reuters

Donald Trump ja és president dels Estats Units d'Amèrica. Sense etiquetes ni matisos. El president número 45 ha jurat el càrrec aquest divendres 20 de gener, com és tradició des de 1789, amb la mà esquerra sobre la Bíblia i jurant lleialtat a la Constitució. "Jo, Donald John Trump, juro solemnement que exerciré fidelment el càrrec de president dels Estats Units i, fins al límit de la meva capacitat, preservaré, protegiré i defensaré la Constitució dels Estats Units", ha dit.

El líder republicà ha pres possessió davant de centenars de milers de persones, entre les quals hi havia Barack i Michelle Obama, i Hillary Clinton, que va ser la seva rival demòcrata. La cerimònia d'investidura de Trump no ha estat exempta de polèmica. Més de 60 congressistes demòcrates l'han boicotejat i s'han registrat petits aldarulls a Washington.

Després de jurar el càrrec, Trump ha fet el seu primer discurs com a president, davant de milers de persones que l'han escoltat des del National Mall de Washington. Ha començat amb un to conciliador, donant gràcies als Obama, però d'immediat ha passat a l'atac: "Avui fem la transferència del poder de Washington a tots vosaltres", ha començat el president. "Aquest és el vostre moment, us pertany a vosaltres, a tothom que ens està veient arreu d'Amèrica. Aquest dia serà recordat perquè la nostra gent va tornar a dirigir aquest país", ha afegit.