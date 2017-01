Comença l'era Trump

January 20th 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.

L'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca ha estat cordial fins que el president, després de jurar el càrrec, ha obert la boca . Encara n'hi havia que pensaven que potser el Donald Trump president seria més moderat que el Donald Trump candidat. Res d'això. Immediatament després del protocol, Trump ha passat a l'atac amb molts dels seus habituals recursos retòrics per deixar clara una cosa: els Estats Units ja no són de l'establishment de Washington sinó del poble. Després ho ha acabat rematant: "Amèrica es reconstruirà amb mans americanes i feines americanes . Comprar americà i contractar americà", ha dit que serà el seu lema.

Un equip que molts adverteixen com la gran amenaça de Trump, un braç executor dur format per persones que aglutinen molts més dòlars que experiència política . Perquè en el gabinet de Trump abunda això: multimilionaris, propietaris de grans empreses, banquers i exmilitars retirats .

Perquè de moment hem sentit paraules. Trump n'ha dit moltes i algunes de gruixudes. I ara què? –es pregunten molts. Del tot cert no en sabem encara res però sí que podem endevinar moltes de les coses que farà pel perfil de personatges amb què s'ha rodejat : des de negacionistes del canvi clímàtic i crítics amb els tractats comercials internacionals, fins a personatges controvertits i amb un passat més que discutible per gestionar la política migratòria.

El passat 8 de novembre, el món assistia esbalaït a la victòria de l'extravagant i polèmic magnat immobiliari . Donald Trump, aquell personatge grotesc i sense experiència política que es va caracteritzar per un discurs radical, antiestablishment i frontalment contrari a Obama, arribava a la Casa Blanca en bona part gràcies a la mobilització del vot de la classe treballadora blanca . L'"America First" que tant va repetir –i que segueix repetint– va calar en un electorat que ara exigirà fets i no només paraules.

Les grans promeses de Trump

Si per alguna cosa es va caracteritzar la campanya de Trump, va ser per les seves constants al·lusions a la immigració. Trump es va comprometre a posar fi a la immigració il·legal, a deportar indocumentats –hi ha 11 milions a tot el territori– i a la construcció d'un mur a la frontera amb Mèxic que pretén que pagui el govern de Peña Nieto. Després de les eleccions, l'únic que ha confirmat és que iniciarà la deportació de 3 milions d'indocumentats amb antecedents penals.

Una altra de les grans promeses, i aquesta és de caràcter imminent, és la fi de l'ObamaCare, la reforma sanitària implantada pel president Barack Obama. La derogació de la llei serà ràpida però es desconeix a hores d'ara quina serà la proposta de Trump sobre el nou sistema sanitari que l'haurà de substituir. El president de la Cambra de Representants, Paul Ryan, només ha detallat que serà un sistema "amb més possibilitats" i "més llibertats".

Trump també ha posat tots els mitjans per fer un gir de 360 graus a les polítiques energètiques i medi ambientals. Trump no creu en el canvi climàtic i ha criticat durament l'Acord de París sobre el canvi climàtic que, assegura, "sortirà molt car als Estats Units". Ha anunciat que cancel·larà les restriccions a la producció del carbó i altres formes d'energia que diu que "eliminen llocs de feina".

El 22 de novembre, dues setmanes després de ser escollit president, Trump va detallar quines serien les seves prioritats els 100 primers dies de mandat: "Per cada nova regulació que aprovem, s'eliminaran dues antigues", deia en un vídeo difós per Internet. La sortida del TTP, que considera "un desastre potencial pel país", l'encàrrec d'una investigació per detectar abusos en els programes de vises, o l'elaboració d'un pla per protegir els EEUU de ciberatacs seran altres de les seves prioritats.

La resta del món espera amb incertesa

Des que va començar la campanya fins dies abans de la seva investidura, Trump s’ha anat pronunciant sobre alguns aspectes de les relacions bilaterals que tindrà els Estats Units amb determinats països. No obstant això, la falta de concreció, com en el cas de les futures relacions amb Cuba després del ‘desgel’, i la possible construcció del mur a la frontera amb Mèxic, fa planar la incertesa sobre la política exterior d’un magnat que ha fet bandera de l’aïllacionisme i pretén desvincular-se d’acords comercials com l'esmentat tractat amb el Pacífic (TPP).

En l’Orient Mitjà, Trump haurà de fer front a la interminable guerra de Síria i a l’auge de tensions entre l’Iran i Israel, fruit de l’històric pacte nuclear que el país xiïta va rubricar amb Barack Obama, i que el magnat ha criticat durament. Al mateix temps, està per veure quines seran les relacions entre els Estats Units i la Xina, després que Trump i el govern xinès s'hagin desafiat mútuament.

I per si amb això no n'hi havia prou, caldrà també observar com es concreten els gestos de complicitat entre la Rússia de Putin i Trump, i quin rumb prenen les relacions amb la Unió Europea.

El 45è president ha assegurat en el seu primer discurs que reforçarà "les velles aliances" i en construirà "de noves”, tot remarcant que eradicarà el terrorisme islamista radical. “No hi ha d’haver por, estem protegits i sempre ho estarem, pels grans homes i dones del nostre exèrcit i de les nostres forces de seguretat, i el que és més important, estarem protegits per Déu”, ha assenyalat.