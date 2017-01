6-F, primer test per la independència

| Jordi Borràs

"Això no va de manifestar-nos per la Diada. Està en joc el futur de la nostra nació. I ens hem de preparar forts, units, alegres i combatius. Comença l’hora de la mobilització permanent!". El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, avisava el 13 de novembre passat que la societat civil s'havia de preparar per mantenir la presència al carrer. El passeig de Maria Cristina va omplir-se per defensar els càrrecs electes perseguits per la justícia espanyola, i les entitats sobiranistes ho van aprofitar per demanar a la gent que estigués disposada a sortir sempre que fes falta per donar suport a les institucions.

Dos mesos després, i a les portes del judici pel 9-N, l'ANC, Òmnium, l'AMI i l'ACM han fet una crida perquè tots els votants de la consulta del 2014, i tots els demòcrates de Catalunya, surtin al carrer en massa. El dilluns 6 de febrer a les 8:15 començarà el judici contra l'expresident de la Generalitat Artur Mas i les conselleres Joana Ortega i Irene Rigau per haver posat les urnes del 9-N. Les entitats volen que la resposta de la societat sigui contundent, i per això organtizen una nova mobilització davant l'edifici on tindrà lloc el judici: o el TSJC o la Ciutat de la Justícia.

Les entitats sobiranistes donen màxima importància a aquesta nova concentració. Serà el primer test per mesurar si la gent està preparada per garantir l'acció permanent al carrer. Fonts de totes quatre entitats consultades per El Món admeten que la desconnexió i la independència depèn, en gran part, de l'èxit del 6-F: "Si desbordem els carrers i demostrem que estem preparats, això serà imparable".