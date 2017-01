Rivera: "Colau apostarà per la via separatista"

| ACN

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aprofitat la seva estada a Barcelona per participar en la presentació de la plataforma constitucionalista Concordia Cívica per donar suport a Inés Arrimadas al Parlament. En una compareixença davant dels mitjans, Albert Rivera ha denunciat que els comuns són, en realitat, separatistes: "Colau apostarà per la via separatista", ha assegurat sobre l'alcaldessa de Barcelona, de qui ha recordat que va participar a la consulta del 9N, on, com Rabell, "va votar sí".

Rivera ha avisat que si a Catalunya hi ha eleccions autonòmiques, els comuns hauran "de respondre a la pregunta del milió, perquè no val a demanar un referèndum però no dir què votaran, que és el que van intentar fer la darrera campanya" del 27S. Rivera ha insistit que "no hi ha cap dubte" sobre el sí de Colau i Rabell, "i això és bo que ho sàpiguen els catalans, han de saber què faran amb el seu vot". En aquest sentit, ha dit el líder de C's, "no enganyem ningú, no volem un procés separatista sinó tendir ponts, i crec que com més clar sigui tot, més just i democràtic serà. Els catalans han de saber qui és qui", ha sentenciat.