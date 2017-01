Lluís Llach: “Si el carrer es manté mobilitzat, l’Estat no té manera de guanyar-nos”

| Jordi Borràs

Les entitats sobiranistes tornaran a mobilitzar el carrer. Serà dilluns 6 de febrer, data d’inici del judici pel 9-N contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L’ANC, Òmnium, l’AMI i l’ACM han fet una crida perquè “tots els votants del 9N s’inscriguin a la mobilització”.

El diputat de Junts pel Sí Lluís Llach, que va presidir la comissió d’Estudi del Procés Constituent, explica en declaracions a El Món que “per a l’independentisme que té càrrecs electes està claríssim que el judici del 6 de febrer és un cop fort, en què es confronta la legitimitat al carrer i legitimitat legal”. Per aquesta raó, afegeix Llach, “precisament des del Govern i des del Parlament treballem per construir una legitimitat catalana que ens permeti fer el nostre camí democràtic sense un setge judicial a les urnes”.

Lluís Llach defensa la necessitat “d’una mobilització permanent al carrer”, per tal que l’Estat espanyol sigui conscient que el procés d’independència no és una dèria estrictament política: “L’Estat ha de saber que haurà de pagar un preu alt per voler jutjar com si fossin malvats gent que ens ha donat el dret a expressar un desig propi, legitimat per unes eleccions autonòmiques que es van guanyar l’any 2012 i que ja recollien el compromís per poder votar. Aquesta judicialització és inèdita a Europa”.

El diputat de Junts pel Sí té clar que “ja no hi ha marxa enrere, no contemplo cap altre escenari que no sigui el de votar”, ha expressat a El Món en resposta als dubtes que puguin tenir alguns independentistes sobre la viabilitat del referèndum amb l’oposició de l’Estat espanyol. “La mobilització és vital, i que l’Estat vegi que davant de cada provocació la gent segueix dempeus i que això va per llarg”, ha assenyalat. I en aquest sentit, ha garantit que “des del Parlament farem tot el que calgui, i evidentment, com a fundador de l’Assemblea Nacional, donaré suport i participaré en totes les accions que es duguin a terme”.