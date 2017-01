El principal repte al qual Catalunya ha de fer front és el de la seva relació amb l'Estat, segons el 46,9% dels catalans enquestats pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Aquest repte és el més important, que es situa en la segona posició (30,2%), per sobre de les desigualtats socials (16,2%), que està en tercer lloc en ‘La societat catalana davant el futur. 2016’ editat pel mateix organisme.

La majoria dels catalans es defineixen en l’eix esquerra (40,2%) o centreesquerra (17,4%), per darrere se situen els que es consideren de centre (13,4%) i molt per sota els de centre-dreta (6,9%) o de dreta (3,6%).

En aquest sentit, la majoria dels enquestats, un 42,9%, és bastant optimista i un 30,2% es declara bastant pessimista. De fet, la majoria dels catalans, gairebé un 60%, creu que la crisi econòmica sobre el mercat de treball ja ha assolit el seu punt més àlgid. 6 de cada 10 enquestats han vist reduïts els ingressos a la llar en els últims 2 anys i 1 de cada 4 ha perdut la feina o no n’ha pogut trobar.

Gairebé el 40% dels enquestats se senten tan espanyols com catalans, i gairebé empaten els que se senten només catalans (24,9%) i més catalans que espanyols (23,2%). L’opció de només espanyol la respon un 5,4% dels enquestats i només un 3,6% es declara més espanyol que català.

Junts Pel Sí, el partit que desperta més simpaties i la CUP el que menys

JxSí (englobant també els enquestats que han respost ERC o PDeCAT) és el partit que més simpatia entre els catalans, amb un 27,7%. D'altra banda, un 26% dels poc més de 1.050 individus enquestats han assegurat no tenir simpatia per "cap" partit, una opció seguida per En Comú Podem (que inclou ICV-EUiA, BComú, CQSP o Podem) amb un 12%. A continuació estal el PSC (9,9%), Ciutadans (6%), el PP (3,6%) i la CUP (3,5%).